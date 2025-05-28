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13:59, 28 мая 2025Мир

На Западе упрекнули Германию в желании «ввергнуть Европу в новый кошмар»

Политик Дюпон-Эньян: Германия хочет ввергнуть Европу в новый кошмар
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкое руководство во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем ведет конфликт на Украине по пути эскалации. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Германия хочет ввергнуть Европу в новый кошмар. Давайте остановим эту эскалацию. Давайте немедленно покинем объединенное командование НАТО. Давайте установим мир на Украине», — написал политик.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники написала, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Мерц может объявить о передаче Украине новых вооружений, включая реактивные системы залпового огня MARS II и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T.

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