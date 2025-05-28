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13:38, 28 мая 2025Мир

Стало известно о планах Берлина передать Украине новые боевые системы

Bild: Мерц может объявить о передаче Украине MARS II и IRIS-T
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин канцлер ФРГ Фридрих Мерц может объявить о передаче Украине новых вооружений, включая реактивные системы залпового огня MARS II и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщает газета Bild.

Издание подчеркивает, что Германия уже передавала Украине системы MARS II в 2022 году в количестве пяти штук. При этом рассматривается возможность разработки новых крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров при финансовой поддержке со стороны Берлина.

Поставка ЗРК IRIS-T, по данным издания, начнется не раньше конца 2020-х годов.

Ранее Мерц объявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Он отметил, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

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