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16:49, 28 мая 2025Наука и техника

Найден ключ к спасению почек после повреждения

JCI Insight: РНК miR-423-5p отражает состояние перитубулярных капилляров почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Канадские ученые впервые выявили молекулу, способную защитить крошечные сосуды в почках и помочь сохранить их функцию после серьезных повреждений. Речь идет о микроРНК miR-423-5p — она может стать ключевым биомаркером для ранней диагностики и терапии хронической почечной недостаточности. Исследование опубликовано в JCI Insight и проведено специалистами Исследовательского центра Университетской больницы Монреаля.

Ученые обнаружили, что уровень miR-423-5p в крови точно отражает состояние перитубулярных капилляров — микрососудов, обеспечивающих фильтрацию и питание тканей почки. Их повреждение — главный признак прогрессирующей почечной недостаточности.

Более того, при введении этой микроРНК мышам с острой почечной травмой наблюдалось не только торможение разрушения сосудов, но и заметное снижение общего повреждения органа. В будущем это может лечь в основу инъекционной терапии, особенно в случае трансплантации органов или операций, связанных с временным прекращением кровотока.

Сейчас команда разрабатывает способы доставки микроРНК в почки без прямого вмешательства — например, в виде инъекционного коктейля. Авторы подчеркивают, что такой подход может быть полезен не только при почечной, но и при сердечно-легочной недостаточности, а также при нейродегенеративных заболеваниях, где гибель мелких сосудов играет решающую роль.

Ранее, в марте 2025 года, ученые открыли инновационный способ борьбы с раком головы и шеи. Клиническое исследование показало, что предоперационная комбинация двух иммунопрепаратов помогает сократить опухоль у трети пациентов — и при этом позволяет точнее подобрать лечение на основе иммунных маркеров опухоли.

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