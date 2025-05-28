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05:31, 28 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная цель российских войск на летнюю кампанию

Военный аналитик Полетаев: Главная цель ВС России — истощить ВСУ в Донбассе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В текущей фазе летней кампании российское командование не стремится к немедленному захвату конкретных населенных пунктов. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, главная цель командования на этом этапе — подорвать устойчивость украинской обороны серией разнонаправленных ударов, истощить боеспособность подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), и затем наступать там, где она даст трещину.

«Не стоит цели взять Покровск, не стоит цели взять Константиновку. Цель наших войск — усугубить кризисные процессы в украинской армии, чтобы она в итоге не могла держать оборону в принципе», — сказал Полетаев.

Накануне, 26 мая стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды. Бои за них вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

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