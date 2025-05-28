Названо число зарегистрировавшихся на СберПрайм Зеленый Марафон

Более 140 тыс. россиян зарегистрировались на СберПрайм Зеленый Марафон

За три дня до старта Зеленого Марафона Сбера на него зарегистрировались более 140 тыс. бегунов из 60 городов России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, а также в белорусском Гомеле.

Старт будет дан 31 мая. В этом году Зеленый Марафон проходит при поддержке СберПрайм. Центральной площадкой Зеленого Марафона вновь станет парк «Зарядье» в Москве. Для самых маленьких участников и болельщиков организуют детскую зону.

«Хотя онлайн-регистрация на забег уже завершена, мы ждем всех на площадках Зеленого Марафона. Абсолютно каждый может прийти 31 мая поддержать своих родных и близких – тех, кто решил испытать себя на дистанции. Зеленый Марафон - это прекрасный шанс для каждого - от мала до велика - впустить спорт в свою жизнь. Ведь у людей, регулярно занимающихся спортом, больше энергии, целеустремленности и крепче иммунитет. Даже если просто прийти на площадку - атмосфера спортивного праздника, я уверен, подарит заряд положительных эмоции. Каждый найдет на площадке Зеленого Марафона что-то свое, равнодушных не останется», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Зелный Марафон пройдет в преддверии Дня защиты детей. По традиции забег станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве (в столице она платная), добровольные пожертвования из остальных городов (где участие бесплатно) и на платформе СберВместе поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», а Сбер удвоит эту сумму.