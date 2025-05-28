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18:32, 28 мая 2025Забота о себе

Объяснена разница между симптомами инсульта у мужчин и женщин

Врач Россони: Инсульт у женщин можно заподозрить по сонливости и тошноте
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom  

Нейрохирург Гильермо Россони заявил, что инсульт у мужчин и женщин протекает по-разному. В беседе с изданием Metropoles он объяснил разницу между симптомами данного заболевания у обоих полов.

Как отметил Россони, инсульт можно заподозрить по таким классическим симптомам, как слабость мышц на одной стороне тела, проблемы с речью и зрением. Эти признаки возникают как у мужчин, так и у женщин. Однако у последних зачастую распространены менее типичные симптомы, отметил специалист.

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Так, по словам медика, у женщин при инсульте наблюдаются изменения в поведении, спутанность сознания, головная боль, тошнота и сонливость. При этом классические признаки заболевания в данном случае могут отсутствовать вовсе. Из-за этого затрудняется ранняя диагностика, что может привести к фатальным последствиям, заключил врач.

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