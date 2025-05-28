Пчелы поселились у подъезда столичного дома и не пустили в него жильцов

В Москве пчелы свили гнездо у подъезда многоквартирного дома

В московском районе Бутово пчелы свили гнездо у подъезда многоквартирного дома, затруднив жильцам проход. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка Москвы».

На кадрах виден пчелиный улей на стене дома и большое количество пчел, которые летают у подъезда. Также насекомые плотным слоем накрыли поручень у перил.

Ранее жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на нашествие тараканов. На записи, сделанной одним из жильцов, видно, что десятки насекомых ползают в дверном проеме в подъезде. Как давно тараканы заполонили здание, автор публикации не уточнил. В комментариях москвичи поделились похожей проблемой в своих домах.

В Корсакове Сахалинской области жильцы одного из домов пожаловались на массовое нашествие мышей. Они рассказали, что в подъездах и квартирах ежедневно ловят по несколько грызунов.