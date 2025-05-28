Песков назвал разницу в ударах российских и украинских войск

Песков: Украина бьет по жилым домам, а Россия наносит удары по военным объектам

Украина бьет по жилым домам мирных жителей, а Россия наносит удары по военным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Известий».

Он отметил, что стороны пока не пришли к стадии временного перемирия. Для этого предстоит согласовать текст меморандума, а также выработать условия для временного перемирия. Песков подчеркнул, что этим сейчас занимаются переговорные команды, а специальная военная операция продолжается.

«Здесь надо один непреложный факт. Украинцы все таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам. Мы бьем по боеприпасам, местам, где собираются орудия убийства и так далее», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна зафиксировать конкретные договоренности, к которым придут делегации двух стран по итогам переговоров.