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12:56, 28 мая 2025Бывший СССР

В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским при одном условии

Песков: Встреча Путина с Зеленским должна зафиксировать договоренности
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна зафиксировать конкретные договоренности, к которым придут делегации двух стран по итогам переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но она должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких», — указал представитель Кремля.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Путин якобы может провести саммит с американским коллегой и Зеленским в Швейцарии, в Женеве. При этом российская сторона многократно критиковала данную площадку как возможное место встречи.

Вот это да!
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