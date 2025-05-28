Песков открестился от работы на Зеленского

Песков заявил, что не является пресс-секретарем Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский именно в данный момент предлагает провести трехстороннюю встречу России, Украины и США на высшем уровне и заявил, что не является пресс-секретарем украинского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

«Слава богу, я не пресс-секретарь Зеленского», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя возможность трехсторонней встречи, представитель Кремля также отметил, что в настоящий момент речь идет о проведении второго раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом и предложил сначала дождаться, когда определятся их дата и место.

Ранее Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Украинский лидер добавил, что для проведения следующего раунда переговоров рассматривается несколько площадок.