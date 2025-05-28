Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 28 мая 2025Бывший СССР

Песков открестился от работы на Зеленского

Песков заявил, что не является пресс-секретарем Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский именно в данный момент предлагает провести трехстороннюю встречу России, Украины и США на высшем уровне и заявил, что не является пресс-секретарем украинского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

«Слава богу, я не пресс-секретарь Зеленского», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя возможность трехсторонней встречи, представитель Кремля также отметил, что в настоящий момент речь идет о проведении второго раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом и предложил сначала дождаться, когда определятся их дата и место.

Ранее Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Украинский лидер добавил, что для проведения следующего раунда переговоров рассматривается несколько площадок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

    Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

    Россиянам дали советы по организации безопасного для детей ремонта

    Пострадавшим от обстрелов ВСУ аграриям оказали финансовую помощь

    Удивительное древнее орудие нашли на берегу Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости