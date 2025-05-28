Покупкой российского бизнеса Unicredit заинтересовались в одной стране

Reuters: Три компании из ОАЭ предложили Италии выкупить бизнес UniCredit в РФ

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии выкупить российский бизнес группы UniCredit. Об интересе к активам сообщает Reuters.

Консорциум из ОАЭ предлагает приобрести российский бизнес UniCredit со скидкой в 60 процентов. Расположенные в Дубае инвестиционные компании Asas Capital и Mada Capital создадут специальную структуру и объединятся с работающей в России Inweasta, которая ранее выкупила у чешской группы PPF 100 процентов российской страховой компании ООО «ППФ Страхование жизни». Такой план упростит возможные трансграничные споры.

«Inweasta облегчает получение всех необходимых разрешений регулирующих органов и документации по сделкам в России», — отмечают источники.

UniCredit находится под давлением Европейского центробанка и правительства Италии, которые требуют ухода компании из РФ. До сих пор она сопротивлялась этому, так как продажа дочерних предприятий привела бы к убыткам, и настаивала на постепенном сворачивании деятельности. Ранее в мае UniCredit заявила, что планирует свернуть розничный бизнес в России к середине 2026 года.

Ранее Юникредитбанк решил прекратить долларовые платежи из России для физлиц. Он откажется от исходящих переводов в американской валюте из-за ограничений на стороне иностранного банка-корреспондента.