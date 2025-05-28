Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 28 мая 2025РоссияЭксклюзив

Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

Политолог Дудаков: В ближайшее время конца переговорного процесса с США не будет
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В ближайшее время коллапса переговорного процесса с США не будет, так как администрации президента Дональда Трампа важно договариваться с Россией, но в среднесрочной перспективе нельзя исключать введения новых санкций, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Официальные лица, что у нас, что в США, этого не подтверждают. Конечно, противоречия в наших отношениях, безусловно, сохраняются, поэтому и нужен переговорный процесс, чтобы эти противоречия сглаживать. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим какой-то коллапс переговорного процесса, учитывая, что администрации Трампа важно договариваться», — сказал Дудаков.

Он добавил, что администрации США важно заполучить какой-то большой внешнеполитический успех. Однако он допустил, что на среднесрочной перспективе нельзя исключать введение новых санкций против России со стороны США.

«Очевидно, что в США есть много интересантов срыва переговорного процесса», — заключил эксперт.

Он отметил, что к утечкам в американской прессе нужно относиться с долей скепсиса, так как зачастую они выдают желаемое за действительное.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что президент России Владимир Путин оказался опасно близок к разрыву отношений с США. По сообщению газеты, терпение американского лидера в отношении урегулирования конфликта на Украине находится на исходе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

    Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

    Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости