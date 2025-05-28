Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

Политолог Дудаков: В ближайшее время конца переговорного процесса с США не будет

В ближайшее время коллапса переговорного процесса с США не будет, так как администрации президента Дональда Трампа важно договариваться с Россией, но в среднесрочной перспективе нельзя исключать введения новых санкций, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Официальные лица, что у нас, что в США, этого не подтверждают. Конечно, противоречия в наших отношениях, безусловно, сохраняются, поэтому и нужен переговорный процесс, чтобы эти противоречия сглаживать. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим какой-то коллапс переговорного процесса, учитывая, что администрации Трампа важно договариваться», — сказал Дудаков.

Он добавил, что администрации США важно заполучить какой-то большой внешнеполитический успех. Однако он допустил, что на среднесрочной перспективе нельзя исключать введение новых санкций против России со стороны США.

«Очевидно, что в США есть много интересантов срыва переговорного процесса», — заключил эксперт.

Он отметил, что к утечкам в американской прессе нужно относиться с долей скепсиса, так как зачастую они выдают желаемое за действительное.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что президент России Владимир Путин оказался опасно близок к разрыву отношений с США. По сообщению газеты, терпение американского лидера в отношении урегулирования конфликта на Украине находится на исходе.