Политолог высказался об отмене самого мощного удара по Украине

Пинчук назвал информацию об отмене самого мощного удара России по Украине фейком

Информация о том, что Россия готовила и отменила самый мощный удар по Украине, не является достоверной. Такое мнение выразил политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук и первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук.

По его словам, в первоисточнике можно увидеть манипулятивную уловку. «Сколько дней в году? 365. Ну, значит, и дронов будет 365», — высказался политолог. Он отметил, что реальные атаки не сводятся к ударам только беспилотниками «Герань», о которых говорилось изначально, оружие используют комбинированно.

Эксперт считает, что новость об этом ударе была придумана «исключительно для контента». Он подчеркнул, что Россия всегда наносит удары по заранее определенным целям. Спикер назвал абсурдом отмену атак только потому, что «кто-то передумал».

По информации Telegram-канала «Канал визионера», Москва планировала нанести «самый страшный» с начала специальной военной операции воздушный удар по Украине в ночь на 26 мая, но отменила его. Источник заявил, что планировалась атака с использованием 365 дронов.