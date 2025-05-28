Популярный российский комик пожаловался на меркантильных девушек

Комик Амарян пожаловался на просящих крупные суммы денег малознакомых девушек

Популярный российский стендап-комик Гурам Амарян пожаловался на то, что стал часто сталкиваться с девушками, которых он считает меркантильными. В интервью проекту «Вписка», доступном на YouTube, он заявил, что такие женщины после недолгого общения просят перечислять им крупные суммы денег и делать дорогие подарки.

«В последнее время малознакомые девушки могут тебе просто прям в цвет сказать: "Можешь мне 200 тысяч дать?" Ты смотришь ее соцсети, она там на Патриках... Ну, понятно, откуда у тебя такое», — рассказал юморист. По словам Амаряна, ему также случалось получать от девушек, с которыми он недавно познакомился, список требуемых подарков.

Комик добавил, что недавно девушка, с которой он виделся пару раз, заявила, что если у них сложатся отношения, то он должен будет оплачивать ей квартиру, спортзал, путешествия и другие траты. «Я спрашиваю: "А что ты дашь в ответ?" И она говорит: "Свою энергию". Ну в смысле, вот столько стоит энергия твоя?» — пересказал их диалог комик. Он также посетовал на то, что многие женщины стали открыто говорить о намерениях, которые Амарян считает меркантильными.

Вместе с тем юморист заверил, что ему не жаль тратить денег на девушек, с которыми он уже состоит в отношениях.

Ранее стало известно, что Амарян женится. Комик опубликовал видео, на котором он надевает кольцо на палец своей возлюбленной.