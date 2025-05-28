Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:54, 28 мая 2025Моя страна

Поваренную книгу с историческими рецептами издадут на острове Сахалин

Минтуризма Сахалина: Книгу с историческими рецептами издадут на острове
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Министерство туризма Сахалинской области

Поваренную книгу с историческими рецептами со времен писателя Антона Павловича Чехова до современности издадут на острове Сахалин. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма региона.

«Проект по созданию поваренной книги островной кухни объединит культурно-историческое и гастрономическое наследие Сахалинской области, показывая туристам малоизвестную, но значимую часть истории через призму гастрономии», — сказано в материале.

Рецепты и исторические сводки объединят в красивом подарочном издании. Отмечается, что над проектом совместно работают представители сфер культуры, туризма и гастрономии.

Ранее в России появился первый интерактивный Гастротуристический атлас. В нем есть рекомендации от лучших молодых шеф-поваров страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозах семье Мединского с Украины

    Фицо раскрыл позицию ЕС по импорту энергоресурсов из России

    Астронавт предсказал скорую встречу с инопланетянами

    Пчелы поселились у подъезда столичного дома и не пустили в него жильцов

    В Петербурге мигрантам запретили работать в некоторых сферах

    Артемий Лебедев решил побороть храп

    Главный тренер «Ахмата» подал в отставку

    Мать троих детей отметила свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни

    Молодой россиянин испугался проблем с правоохранителями и согласился совершить теракт

    Врач подсчитала отнимаемые одной сигаретой минуты жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости