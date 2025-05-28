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12:59, 28 мая 2025Силовые структуры

Преследователь на самокате изрезал ножом российского боксера

В Свердловской области задержан убийца 29-летнего боксера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Свердловской области задержан мужчина, изрезавший ножом 29-летнего боксера. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в силовой среде.

По данным агентства, преступление произошло 25 мая в Серове. Там спортсмен отдыхал с друзьями во дворе доме. В какой-то момент к ним подошел мужчина и стал ругаться. Потом он ушел, через некоторое время вернулся с ножом и несколько раз ударил пострадавшего. Затем боксер пытался убежать от него, но мужчина стал преследовать его на самокате. Врачи не смогли спасти потерпевшего.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали 37-летнего местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на 34-летнего мужчину.

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