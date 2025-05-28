Путин проведет переговоры с иностранным гостем

Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана Эмомали

Президент России Владимир Путин 28 мая проведет встречу и краткие переговоры с главой верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Президент примет сегодня находящегося в Москве председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан Эмомали (он же мэр города Душанбе). Будет краткая беседа», — указал представитель Кремля.

17 марта Путин заявил, что отношения Москвы с Душанбе являются союзническими. Глава государства отмечал, что Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда. Он также добавил, что переговоры с таджикскими представителями проходят в дружеской и деловой атмосфере.