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13:06, 28 мая 2025Бывший СССР

Путин проведет переговоры с иностранным гостем

Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана Эмомали
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Рустам Эмомали

Рустам Эмомали. Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 28 мая проведет встречу и краткие переговоры с главой верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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«Президент примет сегодня находящегося в Москве председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан Эмомали (он же мэр города Душанбе). Будет краткая беседа», — указал представитель Кремля.

17 марта Путин заявил, что отношения Москвы с Душанбе являются союзническими. Глава государства отмечал, что Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда. Он также добавил, что переговоры с таджикскими представителями проходят в дружеской и деловой атмосфере.

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