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13:06, 28 мая 2025ПутешествияЭксклюзив

Раскрыт главный город для отдыха айтишников в России

Санкт-Петербург стал главным городом для отдыха айтишников в России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Sergey Zaykov / Shutterstock / Fotodom  

Россияне разных профессий раскрыли планы на летний отпуск. Соответствующее исследование сервисов «Отелло» и «Работа.ру» есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным опроса, 70 процентов айтишников собираются провести отпуск в России. Главным городом для отдыха представителей этой профессии стал Санкт-Петербург. Кроме того, IT-специалисты выбирают Минеральные воды, Сочи, Карелию и Калининград.

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При этом среди представителей сферы транспорта и логистики планы на отпуск в России отмечают 84 процента опрошенных. Для путешествий они чаще всего выбирают Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Карелию.

Отмечается, что за границу не собираются выезжать 80 процентов специалистов из сферы производства. Среди популярных у них направлений — Петербург, Геленджик, Москва, Карелия и Ярославль.

В сфере ретейла остаться на отдых в стране планируют 73 процента опрошенных. Они хотели бы посетить Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Сочи и Геленджик. Такая же доля маркетологов посетит Петербурга, Москву, Сочи, Геленджик и Владимир.

Другой опрос показал, что каждый третий россиянин выбирает место отдыха ради фото для соцсетей. При этом только два процента россиян ведут блог с амбициями стать тревел-инфлюенсерами.

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