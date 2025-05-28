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13:36, 28 мая 2025Наука и техника

Раскрыто назначение загадочной крепости

Land: Стена в пустыне Гоби оказалась частью древней инфраструктуры
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GreenPlanet_Documentarian / Shutterstock / Fotodom  

Археологи раскрыли тайну загадочной стены, протянувшейся на 321 километр через пустыню Гоби в Монголии. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Land, эта часть древней инфраструктуры использовалась не только в оборонительных целях, но и для управления ресурсами, торговлей и территориальным контролем в условиях жесткой среды.

Международная команда ученых из Еврейского университета в Иерусалиме, Национального университета Монголии и Йельского университета провела масштабные раскопки, пешеходные обследования и спутниковое картографирование. Основная часть стены была построена в период династии Си Ся (1038–1227 годы) — правителями Тангутского царства, находившегося между Китаем и Монголией. Впрочем, следы использования укреплений прослеживаются от II века до нашей эры до XIX века, что говорит об их стратегической значимости на протяжении веков.

Исследователи выяснили, что Гобийская стена играла ключевую роль в контроле над передвижением людей и караванов, регулировании доступа к воде и древесине, а также в символическом обозначении имперской власти на границах. Расположение гарнизонов вблизи перевалов и природных источников воды позволило создать устойчивую логистическую и административную сеть. Как оказалось, стена выполняла функции не только защиты, но и координации, налогообложения и наблюдения.

Ранее в пустыне Гоби ученые обнаружили останки уникального динозавра с гигантскими когтями. Ископаемый коготь, длиной почти 30 сантиметров, оказался самым крупным из известных с полностью сохранившейся кератиновой оболочкой.

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