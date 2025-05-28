Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 28 мая 2025Мир

Раскрыто сказанное женой Макрона после скандальной пощечины

Daily Express раскрыла сказанное супругой Макрона на видео с пощечиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Брижит и Эмманюэль Макрон

Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото: NHAC NGUYEN / Pool / Reuters

Эксперт по чтению по губам раскрыл, что первая леди Франции Бриджит Макрон сказала после снятой на видео пощечины своему супругу, французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом пишет газета The Daily Express.

«Она бормочет что-то, по губам можно прочитать: "Dégage, espèce de loser", что в переводе с французского означает "Держись подальше, неудачник"», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, на котором Бриджит Макрон ударила главу Пятой республики по губам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта ставшая триггером для резни на вечеринке в Байкальске фраза

    В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

    Король Карл III купил китайский автомобиль

    Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в России

    Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

    Врач призвал некоторых людей с осторожность летать в самолетах

    Малышева поставила жирную точку в споре о статинах

    Россияне получат компенсации в 200 процентов при легализации овербукинга

    Наряд Зеленского в Берлине сравнили с тюремной робой

    Запад обвинили в создании военной напряженности в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости