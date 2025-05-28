Раскрыто сказанное женой Макрона после скандальной пощечины

Daily Express раскрыла сказанное супругой Макрона на видео с пощечиной

Эксперт по чтению по губам раскрыл, что первая леди Франции Бриджит Макрон сказала после снятой на видео пощечины своему супругу, французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом пишет газета The Daily Express.

«Она бормочет что-то, по губам можно прочитать: "Dégage, espèce de loser", что в переводе с французского означает "Держись подальше, неудачник"», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, на котором Бриджит Макрон ударила главу Пятой республики по губам.