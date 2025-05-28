Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 28 мая 2025Бывший СССР

Раскрыто значение взятия Константиновки российскими войсками

Подоляка: Взятие Константиновки расширило фронт севернее Сум
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Константиновки расширило фронт севернее Сум, до границы которых осталось около 20 километров. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Мы видим расширения фронта нашего наступления севернее Сум и начало движения к н.п.(населенному пункту — прим. «Ленты.ру») Хотень», — заявил он.

Подоляка раскрыл значение сложившейся на передовой ситуации. По его словам, выход к поселку Хотень позволит получить дрон-контроль над всеми западными дорогами ведущими в областной центр. Отмечается также, что командование Вооруженными силами (ВС) России намерено начать логистическую блокаду города [Сумы] .

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Песков рассказал о нюансах украинского конфликта

    Политолог высказался об отмене самого мощного удара по Украине

    Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

    Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

    Смягчение наказания за наркотики связали с полицейским произволом

    Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

    Россиян предупредили о погодной аномалии

    Еще троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область

    Стало известно о телефонном звонке жертвы резни перед трагедией в Байкальске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости