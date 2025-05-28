Раскрыто значение взятия Константиновки российскими войсками

Подоляка: Взятие Константиновки расширило фронт севернее Сум

Взятие Константиновки расширило фронт севернее Сум, до границы которых осталось около 20 километров. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Мы видим расширения фронта нашего наступления севернее Сум и начало движения к н.п.(населенному пункту — прим. «Ленты.ру») Хотень», — заявил он.

Подоляка раскрыл значение сложившейся на передовой ситуации. По его словам, выход к поселку Хотень позволит получить дрон-контроль над всеми западными дорогами ведущими в областной центр. Отмечается также, что командование Вооруженными силами (ВС) России намерено начать логистическую блокаду города [Сумы] .