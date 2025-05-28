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12:34, 28 мая 2025Мир

Раскрыты требования России к Западу для мира на Украине

Reuters раскрыло требования России к Западу для мирного соглашения по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин готов к миру, но «не любой ценой». Требования России к Западу для мирного соглашения по Украине раскрыло агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные российские источники, знакомые с позицией Кремля на высшем уровне.

«Путин готов заключить мир, но не любой ценой», — сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

По данным агентства, российский лидер хочет получить письменное обязательство от западных стран не расширять НАТО на восток. Это своего рода формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик, говорится в материале.

Среди других требований России, согласно источникам, нейтральный статус Украины, снятие с России некоторых западных санкций, решение вопроса о замороженных на Западе российских активах, а также обеспечение защиты русскоязычного населения Украины.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.

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