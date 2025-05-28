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18:19, 28 мая 2025Спорт

Решение пригласить Овечкина в Госдуму назвали правильным

Олимпийский чемпион Коваленко назвал приглашение Овечкина в Госдуму правильным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко высказался о возможности пригласить нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Госдуму. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Коваленко назвал решение пригласить Овечкина правильным, так как он поможет выразить мнение народа. «Если захочет поучаствовать в работе Госдумы или дебатах, в этом вижу только плюсы», — заявил он.

Ранее о настроении Овечкина после возвращения в Россию рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. По словам экс-хоккеиста, форвард пребывает в хорошем расположении духа.

Овечкин тайно прибыл в Россию 24 мая. Отмечалось, что таким образом он рассчитывал избежать лишнего шума и внимания со стороны поклонников.

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