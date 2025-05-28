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15:06, 28 мая 2025Ценности

Россиянам назвали отпугивающий комаров цвет одежды

Life: Зеленый и фиолетовый цвета в одежде отпугивают комаров
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Россиянам назвали цвет одежды, который отпугивает комаров. Соответствующий материал публикуют редакторы издания Life.

По данным специалистов, красный, оранжевый, черный и циан (цвет морской волны — прим. «Ленты.ру») больше всего привлекают насекомых. «Темные цвета особенно опасны в жару — они не только привлекают комаров, но и нагреваются сильнее, создавая дополнительную приманку в виде повышенной температуры тела», — уточнили редакторы.

При этом эксперты подчеркнули, что зеленый, фиолетовый, голубой и белый цвета комары игнорируют, поскольку они невидимы для зрения двукрылых.

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Кроме того, специалисты также рассказали, что отпугнуть комаров помогает эфирное масло лаванды, создающее невидимый барьер.

Ранее в мае российский стилист назвал неподходящий цвет нарядов для гостей свадьбы. Так, модный эксперт Ирина Джаггер призвала отказаться от белого цвета, если он не указан в дресс-коде.

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