Россияне получили срок за перфоманс в камуфляже, с беспилотниками и оружием в руках

Суд вынес приговор троим жителям Краснодара за видео с призывами к подрывам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор троим жителям Краснодара, которые опубликовали видео с призывами к подрывам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Александра Погорелова, Джамала Маматкулова и Романа Мыськова признали виновными по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Им назначено наказание в виде лишения свободы от 5,5 до 6,5 года в колонии общего режима.

Суд установил, что в марте 2023 года кубанцы приобрели камуфлированную одежду, маски, два беспилотных летательных аппарата, страйкбольную модель автомата Калашникова и штатив. Они выехали на участок местности, подходящий для перфоманса, и установили там кустарно изготовленный знак населенного пункта Ловцов у города Домодедово Московской области.

Мужчины переоделись, взяли в руки беспилотники, оружие и записали видео, на котором призывали к подрывам аэропортов и поездов с целью борьбы с действующей властью. 25 марта они выложили запись в интернет.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего в мессенджере к совершению теракта.