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18:10, 28 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне стали чаще покупать красные и розовые вина

SimpleWine: Выручка от продажи красного вина в России в начале мая выросла на 8%
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

В период длинных майских праздников россияне увеличили траты на покупку красных и розовых вин. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики SimpleWine, проанализировавшие итоги продаж в винотеках компании с 1 по 11 мая.

Выручка с продажи этих напитков по сравнению с апрелем заметно возросла, указали аналитики. По красным винам прирост составил 8 процентов, по розовым — 4 процента. Данный анализ проводился как на основе офлайн-продаж, так и на основе заказов, сделанных через онлайн-витрину по системе click & collect по всей России.

Чаще всего россияне в этот период отдавали предпочтение вину, джину и настойкам, а водка и коньяк пользовались у них меньшим спросом. Спрос на настойки в рублях вырос на 20 процентов, на джин — на 13 процентов (по сравнению с предыдущими двумя неделями). Наиболее популярным напитком в праздники было тихое вино: именно на него традиционно пришелся основной объем продаж.

Спрос на игристые вина также был стабильно высоким, при этом в топе оказались просекко и совиньон блан. Чаще всего потребители покупали итальянские вина, но интерес к отечественным напиткам также продолжил расти — местные производители вина разместились на втором месте по популярности.

Ранее стало известно, что в России в 2024 году рекордно выросло производство алкоголя. В годовом выражении этот показатель прибавил 9,5 процента, достигнув 19,1 миллиарда литров, подсчитали в Росалкогольтабакконтроле. При этом первую строчку по объемам прироста заняло вино, а на второй разместились пиво, медовуха и сидр.

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