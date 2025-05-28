Россиянка дважды выиграла в лотерею и разбогатела на 1 миллион рублей

«Столото»: Россиянка выиграла в лотерею мотоцикл и 1 миллион рублей

Россиянка Людмила дважды выиграла в лотерею и разбогатела на 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Столото».

Уточняется, что первый выигрыш достался женщине еще в детстве — участие в лотерее принесло ей мотоцикл. А совсем недавно она победила в 1607 тираже «Русского лото», став обладательницей миллиона рублей.

«Не зря моя интуиция сказала мне: "Иди и покупай билеты", и из всех лотерей я выбрала именно ту, в которой мне так повезло!» — поделилась эмоциями Людмила.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею жительница России рассказала об изменениях в жизни и раскрыла секрет удачи. Она начала путешествовать: за полтора года побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее.