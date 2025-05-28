Россиянка описала поездку в первом классе поезда в Индии фразой «на полу никто не валялся»

Российская тревел-блогерша описала поездку в первом классе поезда в Индии фразой «на полу никто не валялся». Своими впечатлениями она поделилась в ролике на странице @lelya_kozlova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам россиянки, она ожидала увидеть «треш и колорит индийских поездов», однако реальность оказалась менее шокирующей. Несмотря на духоту и большое количество мужчин, поезд был вполне приличным, отметила туристка. Девушка даже получила обед, состоявший из вегетарианских блюд.

Разочарованная путешественница заявила, что в следующий раз купит билет в экономкласс, чтобы прочувствовать индийский колорит.

Ранее другая российская путешественница проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас. На видеозаписи видно, как местные жители спят на полу, потому что при покупке билетов в класс «дженерал» не предусматриваются места для пассажиров.