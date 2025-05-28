Марочко: Российские военные закрепились в Строевке в Харьковской области

Российские бойцы закрепились в Строевке Харьковской области. Военные также продвинулись на 1 километр в глубину обороны ВСУ, где создали плацдарм для формирования буферной зоны. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения ВС РФ закрепились в Строевке и, продвинувшись на 1 км в глубину обороны противника, создали плацдарм для формирования буферной зоны в данном районе», — подчеркнул он.

Андрей Марочко также добавил, что ВС РФ уничтожили передовые позиции противника севернее Бологовки Купянского района Харьковской области. По его словам, ВСУ находились в опасной близости к государственной границе РФ.

Накануне Марочко рассказал, что продвижение Вооруженных сил России в Сумской области составило на некоторых участках до десяти километров. До этого стало известно о взятии бойцами двух населенных пунктов в Сумской области. Армия РФ установила контроль над селами Владимировка и Беловоды.