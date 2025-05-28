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21:27, 28 мая 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» поделилась откровенным фото из спальни

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», поделилась откровенным фото из спальни. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя на камеру в зеркало. Она позировала на фоне кровати в расстегнутой рубашке и частично оголяющем грудь бюстгальтере. Ее волосы были распущены, губы спортсменка подчеркнула нюдовой помадой.

Ранее стало известно, что девушки принялись оценивать свою привлекательность с помощью ChatGPT. Уточнялось, что пользовательницы стали массово спрашивать у нейросетей, какие манипуляции с внешностью и стилем им необходимо предпринять, чтобы выглядеть привлекательно для мужчин.

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