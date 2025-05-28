Семья бойца СВО настояла на экспертизе выданного им тела и оказалась права

В Орске родственникам бойца СВО прислали тело чужого человека

В Орске родственники участника специальной военной операции (СВО) получили тело чужого человека. Об этом сообщает издание «Урал56.ру» в Telegram.

Останки семья бойца получила в конце 2024 года. Несмотря на юридически признанный факт смерти военнослужащего они настояли на сдаче ДНК теста. Результат экспертизы показал, что биологический материал принадлежит неизвестному, который не состоит в родстве с жителями Орска.

Поскольку местный ЗАГС уже выдал свидетельство о смерти, «воскрешать» военнослужащего пришлось через суд. Требования прокурора были удовлетворены, а свидетельство — аннулировано.

Ранее участник СВО из Орска заявил, что его «сделали бомжом». После наводнения бойцу выдали сертификат на приобретение недвижимости, однако вскоре он был аннулирован. К этому времени мужчина уже передал то, что осталось от его прежнего дома, городу.