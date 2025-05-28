Шойгу: США признали, что спровоцировали начало конфликта на Украине

Действующая американская администрация во главе с Дональдом Трампом признает, что именно США спровоцировали начало конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе встречи на встрече со спецпредставителем президента Никарагуа по развитию отношений с Россией Лауреано Ортегой, передает РИА Новости.

«Именно США из-за желания расширения Североатлантического альянса к границам России спровоцировали нынешний конфликт на Украине. Теперь этот факт признает и новая американская администрация», — отметил секретарь Совбеза.

Также Шойгу поблагодарил спецпредставителя за то, что власти Никарагуа с самого начала понимали причины начала специальной военной операции (СВО) и открыто говорили о том, что именно действия Вашингтона привели к такому развитию событий.

22 февраля Трамп заявил, что бывшему главе Белого дома Джо Байдену «не следовало втягивать США в бардак вокруг Украины». Он также подчеркнул, что в своих решениях бывший американский лидер был некомпетентен.