Стали известны подробности о пытавшемся отравить животных в Московском зоопарке

Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке уже десять лет пугает соседей

Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке мужчина уже более десяти лет пугает соседей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соседка рассказала, что мужчина заселился в дом в 2013 году. Каждую осень-весну он выбрасывал вещи с балкона. Монеты, шприцы с кровью, ножи и даже гири. Кроме того, москвич ходил голым по подъезду и портил замки, вспоминает женщина.

Ранее стало известно, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, у него диагностирована шизофрения. Кроме того, он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот полудрагоценных камней и незаконное приобретение и хранение оружия.

27 мая сообщалось, что мужчина целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. Сотрудники зоопарка своевременно их убрали.