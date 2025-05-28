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11:19, 28 мая 2025Силовые структуры

Бросавший отраву животным в Московском зоопарке оказался на учете в психдиспансере

Пытавшийся отравить животных столичного зоопарка стоит на учете в психдиспансере
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке стоит на учете в психдиспансере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, у 43-летний москвича диагностирована шизофрения и он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Также ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот полудрагоценных камней и за незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия.

27 мая сообщалось, что в Московском зоопарке неизвестный мужчина попытался отравить рысей и леопардов. Он целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. Сотрудники зоопарка своевременно их убрали и отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что забросавший отравой вольеры с животными в Московском зоопарке попался полицейским.

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