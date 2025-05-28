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13:01, 28 мая 2025Россия

Стало известно о смерти россиянина из-за пакета в приграничной зоне

Врио губернатора Хинштейн сообщил о смерти жителя Курской области из-за пакета
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти жителя села Званного в Глушковском районе региона из-за целлофанового пакета. О трагедии чиновник рассказал в Telegram.

Из сообщения Хинштейна следует, что под пакетом лежало взрывное устройство, которое сдетонировало после того, как мужчина поднял его.

«В приграничных районах до сих пор крайне небезопасно! Наши саперы каждый день обезвреживают десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов», — подытожил чиновник.

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