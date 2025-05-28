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11:30, 28 мая 2025Россия

Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

RT: В Москве эвакуировали военкомат после сообщения о минировании
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве эвакуировали военкомат после сообщения о минировании. Об этом стало известно RT.

По данным канала, поступил сигнал о якобы заминированном объединенном военкомате на Дмитровском шоссе. Людей вывели из здания.

После проведения проверки взрывчатых веществ в военкомате и на близлежащей территории не обнаружили. Люди смогли вернуться в здание.

Ранее сообщалось об аресте подростка из Новокузнецка, который готовил подрыв городского военкомата по заданию террористов. Было возбуждено уголовное дело.

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