Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

RT: В Москве эвакуировали военкомат после сообщения о минировании

В Москве эвакуировали военкомат после сообщения о минировании. Об этом стало известно RT.

По данным канала, поступил сигнал о якобы заминированном объединенном военкомате на Дмитровском шоссе. Людей вывели из здания.

После проведения проверки взрывчатых веществ в военкомате и на близлежащей территории не обнаружили. Люди смогли вернуться в здание.

Ранее сообщалось об аресте подростка из Новокузнецка, который готовил подрыв городского военкомата по заданию террористов. Было возбуждено уголовное дело.