Стало известно об ударе по Полтавской области

ВС России ударили шестью ракетами Искандер по Кременчугу

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Кременчугу Полтавской области шестью ракетами класса «Искандер». Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный осведомитель».

«Сообщается об ударе шестью “Искандерами” по Кременчугу Полтавской области», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не справляется с отражением ракетных комплексов «Искандер» ВС России. Сложности возникают с тем, что такие ракеты движутся по иной траектории.