Стало известно об ударе по Полтавской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Кременчугу Полтавской области шестью ракетами класса «Искандер». Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный осведомитель».
«Сообщается об ударе шестью “Искандерами” по Кременчугу Полтавской области», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не справляется с отражением ракетных комплексов «Искандер» ВС России. Сложности возникают с тем, что такие ракеты движутся по иной траектории.