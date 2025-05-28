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04:52, 28 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по Полтавской области

ВС России ударили шестью ракетами Искандер по Кременчугу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Кременчугу Полтавской области шестью ракетами класса «Искандер». Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный осведомитель».

«Сообщается об ударе шестью “Искандерами” по Кременчугу Полтавской области», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не справляется с отражением ракетных комплексов «Искандер» ВС России. Сложности возникают с тем, что такие ракеты движутся по иной траектории.

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