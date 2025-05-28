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10:19, 28 мая 2025Из жизни

Старейшая монахиня в мире раскрыла неожиданный секрет долгой жизни

В США 112-летняя монахиня назвала секретом долгой жизни преподавание
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NYP

В США католическая монахиня отметила 112-летие и раскрыла неожиданный секрет долгой жизни. Об этом пишет New York Post.

Фрэнсис Доминичи Пискателла отпраздновала день рождения в конце апреля. Одним из секретов долголетия она назвала преподавание. «Учите других, пока не умрете», — посоветовала она. Кроме того, Пискателла отметила, что важно перенимать положительные черты у близких. «Вы должны быть святыми, прежде чем попадете на небеса», — добавила она.

Пискателла считается старейшей монахиней в мире. Она уже 94 года является членом католического Доминиканского ордена. Пискателла рассказала, что в два года лишилась левого предплечья, из-за чего ее не хотели принимать другие монашеские ордены, опасаясь, что от нее не будет пользы. Монахиня призналась, что решила посвятить себя служению Богу из-за верующих родителей.

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До 84 лет Пискателла преподавала в нескольких школах различные дисциплины: от математики до истории. 11 лет назад она пережила кровоизлияние в мозг. Врачи заверяли, что женщина больше никогда не сможет ходить и говорить, но она восстановила все функции. «Я была хорошим учителем, потому что учила себя тоже», — заявила Пискателла.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала ликер «Бейлис» секретом своего долголетия. Она также сказала, что причинами ее долгой жизни стали хорошее поведение и помощь близким.

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