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19:33, 28 мая 2025Россия

Сын высокопоставленного чиновника из Дагестана на «Ладе» насмерть сбил 13-летнюю девочку

164.RU: Сын чиновника Шихтаимова из Дагестана сбил 13-летнюю девочку в Саратове
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Даниял Шихтаимова, сын Арсланбека Шихтаимова, руководителя аппарата помощников и советников главы Дагестана, насмерть сбил 13-летнюю девочку в Саратове. Об этом сообщает портал 164.RU.

Изданию удалось связаться с высокопоставленным чиновником из Дагестана, и тот подтвердил, что уже едет в Саратов после звонка из Следственного комитета. Сообщается, что Даниял Шихтаимов был за рулем «Лады», которая на огромной скорости врезалась в ребенка вечером 27 мая. Спасти ребенка не удалось.

По информации портала, Шихтаимов-младший учится в Саратове по специальности «юриспруденция».

Ранее сообщалось, что в Белгороде BMW X7 с тремя военными внутри на скорости протаранил машину скорой помощи. Двоих фельдшеров спасти не удалось.

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