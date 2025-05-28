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04:16, 28 мая 2025Россия

Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: Силы ПВО уничтожили 3 дрона ВСУ, летевших на Москву, пострадавших нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ночь на 28 мая еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву. Дроны были остановлены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В начале глава города заявил о попытке атаки одного вражеского БПЛА, это произошло в 03.26 по московскому времени. Затем он дополнил информацию, когда в 03.53 стало известно о еще двух сбитых украинских дронах, летевших на Москву.

«По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет», — написал Собянин. Он уточнил, что экстренные службы вызваны для работы с упавшими обломками БПЛА.

Ранее момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.

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