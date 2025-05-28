Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 28 мая 2025Путешествия

Туристку заподозрили в проституции по приезде в США и заставили показать интимные фото

Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: @evrlynbb / TikTok

Австралийскую туристку заподозрили в проституции по приезде в США и допрашивали несколько часов. Этим травмирующим опытом девушка поделилась с Daily Mail.

23-летняя Эверлин из Сиднея приехала в Штаты одна в октябре 2024 года. В аэропорту девушка чем-то привлекла внимание пограничников, и те начали расспрашивать ее о карьере и образе жизни.

Материалы по теме:
Трагические смерти, секс-скандалы и дикие вечеринки. Что творилось в самом загадочном отеле Голливуда и почему его обожали звезды?
Трагические смерти, секс-скандалы и дикие вечеринки.Что творилось в самом загадочном отеле Голливуда и почему его обожали звезды?
26 февраля 2025
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

В ходе допроса агенты не поверили, что Эверлин работает в госслужбе, и напрямую спросили, занимается ли она сексом за деньги. Более того, австралийку заставили показать телефон, где в переписке с молодым человеком Эверлин оказались ее интимные фото.

«Они строили предположения и обращались со мной унизительно, хотя на самом деле никаких оснований для этого не было, — пожаловалась девушка. — Меня не предупредили, что они будут просматривать столь личные материалы, и они показывали эти фотографии другим мужчинам-агентам в подсобке».

В итоге Эверлин все же отпустили, однако опыт оказался для нее унизительным. Девушка предположила, что вызвала подозрения у пограничников, потому что путешествовала одна.

Ранее другую туристку унизили и довели до слез на глазах у пассажиров в аэропорту США по нелепой причине. Гнев сотрудников вызвала ошибка при сдаче багажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта ставшая триггером для резни на вечеринке в Байкальске фраза

    На Алтае медведица с медвежатами искупались в горной реке

    В Челябинске запустят праздничный трамвай ко Дню защиты детей

    Джоан Роулинг отреагировала на актерский состав нового «Гарри Поттера»

    В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

    Король Карл III купил китайский автомобиль

    Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в России

    Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

    Врач призвал некоторых людей с осторожность летать в самолетах

    Малышева поставила жирную точку в споре о статинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости