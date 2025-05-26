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18:05, 26 мая 2025Путешествия

Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

NYP: Девушка с миллионом подписчиков была унижена в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: stock_photo_world / Shutterstock / Fotodom

Туристку унизили и довели до слез на глазах у пассажиров в международном аэропорту США по нелепой причине. Об этом рассказывает издание The New York Post (NYP), ссылаясь на видео в TikTok.

По данным источника, 21-летняя девушка по имени Джос со слезами на глазах рассказала, как на нее накричали сотрудники аэропорта Остин Бергстром. Она по ошибке сдала не ту сумку в багаж перед посадкой на рейс в Лондон и обратилась к сотруднице TSA (организация, которая отвечает за безопасность пассажиров и багажа в Соединенных Штатах — прим. «Ленты.ру»).

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Женщина помогла туристке, затем направила ее через приоритетную линию регистрации, однако там на нее накричал сотрудник-мужчина. Джос объяснила ситуацию и даже указала на помогавшую работницу, но та сообщила, что девушка не так ее поняла. В итоге все сотрудники TSA начали над ней смеяться.

«Мне было так стыдно. Я буквально чувствовала себя униженной», — вспомнила путешественница. Ее видеоролик набрал более 2,5 миллиона просмотров.

Ранее неизвестная женщина решила оголиться во время конфликта с мужчиной в аэропорту Форт-Лодердейла, США. Она попала на видео, когда разгуливала возле выхода на посадку и выкрикивала неразборчивые фразы.

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