Туристы приняли белый порошок за кокаин, употребили его и не выжили

BBC: Туристы приняли неизвестный белый порошок на отдыхе и не выжили

Двое туристов приняли неизвестный белый порошок на отдыхе в Таиланде и не выжили. Об этом сообщил канал «Би-би-си» (BBC).

36-летняя Ребекка Тернер и ее возлюбленный 32-летний Сэм Мельник из Великобритании остановились в отеле Бангкока в марте 2024 года. Туристы приобрели в городе наркотик, который они приняли за кокаин, и употребили его.

Позже иностранцев нашли в номере без признаков жизни, причиной произошедшего стал прием неизвестной смеси. Токсикологическая экспертиза выявила в их крови героин, кодеин, диазепам и тразодон.

Ранее звезда реалити-шоу стала жертвой мошенников во время отдыха на популярном курорте Европы. Девушку накачали наркотиками и ограбили.