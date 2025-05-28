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19:00, 28 мая 2025Спорт

Украинская фигуристка сделала заявление об участии Загитовой в иностранном шоу

Украинская фигуристка Архипова выступила против участия Загитовой в японском шоу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова

Алина Загитова (слева) и Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Украинская фигуристка Анастасия Архипова сделала заявление об участии россиянок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в японском шоу Fantasy on Ice 2025. Ее слова приводит Tribuna.

Она выступила против участия спортсменок, и подчеркнула, что Япония всегда была местом, где поддерживают Украину. «В этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение», — поделилась она.

Fantasy on Ice 2025 должно пройти в Японии с 31 мая по 1 июня. Для российских фигуристов это будет первое появление в иностранных шоу с 2022 года.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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