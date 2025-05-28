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02:32, 28 мая 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ

Пленный ВСУ Василькин: Из 100 украинских военных у Дзержинска выжили только 11
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинский пленный Валерий Василькин рассказал о потерях ВСУ в беседе с РИА Новости.

По его словам, из 100 мобилизованных военных, брошенных командованием ВСУ в бои у Дзержинска выжили только 11.

Василькин также похвалил условия содержания, отметив, что попавшим в российский плен украинским солдатам оказывают и медицинскую помощь. «Нас русские солдаты сейчас кормят, лечат и оберегают», — сказал он.

Ранее сообщалось, как украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на фронт. Он рассказал, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен.

27 мая стало известно о существенном продвижении российских подразделений в Сумской области. На некоторых участках оно составило до десяти километров.

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