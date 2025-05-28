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11:59, 28 мая 2025Россия

В «Ахмате» рассказали о расправах ВСУ над жителями Курской области из-за куска хлеба

РИА Новости: ВСУ могли расправиться с жителями Курской области из-за хлеба
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Во время оккупации солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли расправиться с мирными жителями Курской области из-за куска хлеба. Об этом рассказал оперативный дежурный группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Урусс.

Как рассказал российский военный, у находившихся в окружении россиян не было еды, и они подавали сигналы операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) о помощи. «Они просили хлеба, еды хоть что-нибудь. У них вода была, а еды вообще не было. Хотя бы одну булку хлеба. Сердце разорвалось, конечно, было тяжело на это смотреть», — вспомнил он.

При этом он констатировал, что помогать людям было достаточно опасно, поскольку заметившие это солдаты ВСУ могли расправиться с людьми из-за полученного продовольствия. «Мы просто с этим сталкивались», — отметил Урусс.

По его словам, хлеб, сухпайки и ту еду, которую мог поднять дрон Mavic, скидывали оккупированным россиянам только «по серому» — в сумерках — для того, чтобы это не заметил противник.

«У нас специально один расчет БПЛА на это был выделен, чтобы он каждый день контролировал, кого мы находили мирных, и следил, чтобы они были живы, здоровы и какая им нужна помощь», — заключил российский военный.

Ранее возвращенные из Сумской области Украины жители Курской области рассказали о расправах военнослужащих ВСУ с мирными гражданами «только потому, что они были русскими».

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