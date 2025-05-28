В Германии заявили о парализации политики по достижению мира на Украине

Депутат ФРГ Оттен: Мерц парализовал политику мира на Украине словами о ракетах

Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Герольд Оттен заявил РИА Новости, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия и ударах по России подтверждают, что внешняя политика Берлина по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом парализована из-за слишком тесной привязки к ЕС.

По словам Оттена, это не звучит так, будто вопрос о прекращении огня занимает лидирующее место в повестке дня. Канцлер Мерц ничего не добавил по этому поводу. Внешняя политика ФРГ фактически парализована из-за привязанности к ЕС и больше не имеет значительного влияния на международной арене.

«Я ожидал бы более активной политики, которая поддерживает каждую инициативу, направленную на проведение переговоров о перемирии на основе признания интересов безопасности всех сторон конфликта», — отметил депутат.

Политик объяснил, что, как ему известно, все требования Евросоюза, Германии и Украины схожи: целью является не просто восстановление прежнего порядка до войны, а также привлечение России к выплате репараций. В то же время Украина должна иметь возможность наносить значительные потери Российской армии как на линии фронта, так и в тылу.

26 мая Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения на дальность ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.