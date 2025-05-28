В Госдуме пообещали жесткий и ассиметричный ответ на поставки немецких ракет Киеву

Депутат Картаполов: Россия жестко ответит на поставки немецких ракет Киеву

Россия ответит жестко и ассиметрично в случае, если Германия поставит Украине ракеты Taurus. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать», — сказал депутат.

Парламентарий при этом подчеркнул, что после конкретных заявлений Москвы власти ФРГ заявили, что вместо поставок они будут помогать Киеву производить ракеты на территории Украины.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров назвал эскалацией конфликта планы Германии дать Украине средства на разработку крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров. По его мнению, Германия находится в стагнации и у страны на сегодняшний день нет ни возможности, ни мощи, которая когда-то была.