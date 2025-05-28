В России высказались об угрозе создания на Украине производства дальнобойных ракет

Сенатор Джабаров: Планы ФРГ создавать на Украине ракеты — эскалация конфликта

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал эскалацией конфликта планы Германии дать Украине средства на разработку крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее немецкая газет Bild писала о том, что Германия может профинансировать серийное производство крылатых ракет на Украине с дальностью до 2,5 тысячи километров. При этом ФРГ пока не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

«Это эскалация, но мне кажется, что эта эскалация больше носит психологический характер. Они пытаются запугать Россию, они пытаются ввести в заблуждение Трампа, чтобы Трамп опять взял их всех в один лагерь собрал, и они все вместе двинулись на нашу страну. Мы же не боимся этого», — сказал Джабаров.

По его мнению, Германия находится в стагнации и у страны на сегодняшний день нет ни возможности, ни мощи, которая когда-то была.

Пусть сначала Германия сама такие ракеты создаст, которые могут лететь на 2,5 тысячи километров. И потом, Германия не понимает, что она тем самым постепенно входит в режим участника этой войны? Владимир Джабаров сенатор Совфеда

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, с которым президент Украины встретится в Берлине 28 мая, Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности действия поставляемых на Украину ракет.