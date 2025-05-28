В Госдуме предложили создать новый вид ЧВК

Депутат Госдумы Миронов предложил создать морские ЧВК для защиты судов

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны российских судов в нейтральных водах от преследования и задержания. Об этом лидер партии «Справедливая Россия — За правду» заявил в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, фракция уже приступила к подготовке законопроекта о новом виде ЧВК. «Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — сказал он, добавив, что одной из функций также может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область.

Миронов считает, что корабли морских военных компаний должны быть оснащены современным тяжелым вооружением для использования его в случае нападения, задержания или преследования российского танкерного флота, а также торговых и научно-исследовательских судов.

Ранее в Эстонии приняли законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Инициатива дает эстонским военным право наносить удары в том числе по гражданским судам, если они увидят в них угрозу. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что это решение потребует четкого ответа со стороны Москвы. По его словам, оно может осложнить движение российского флота по Балтике, а также создать риски для Калининградской области, снабжаемой по морю.