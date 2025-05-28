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11:03, 28 мая 2025Россия

В Госдуме предложили создать новый вид ЧВК

Депутат Госдумы Миронов предложил создать морские ЧВК для защиты судов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны российских судов в нейтральных водах от преследования и задержания. Об этом лидер партии «Справедливая Россия — За правду» заявил в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, фракция уже приступила к подготовке законопроекта о новом виде ЧВК. «Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — сказал он, добавив, что одной из функций также может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область.

Миронов считает, что корабли морских военных компаний должны быть оснащены современным тяжелым вооружением для использования его в случае нападения, задержания или преследования российского танкерного флота, а также торговых и научно-исследовательских судов.

Ранее в Эстонии приняли законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Инициатива дает эстонским военным право наносить удары в том числе по гражданским судам, если они увидят в них угрозу. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что это решение потребует четкого ответа со стороны Москвы. По его словам, оно может осложнить движение российского флота по Балтике, а также создать риски для Калининградской области, снабжаемой по морю.

ЖЗЛ
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